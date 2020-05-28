LDP eski Genel Başkanı Cem Toker: Türkiye'de liberallere vebalı muamelesi yapılıyor
LDP eski Genel Başkanı Cem Toker erken seçim olasılığı, siyasi partiler yasasındaki değişiklik hazırlıkları ve yeni muhalif partilerin pozisyonu başta olmak üzere gündeme ilişkin konuları euronews Türkçe'ye değerlendirdiView on euronews.
28.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:57
LDP eski Genel Başkanı Cem Toker erken seçim olasılığı, siyasi partiler yasasındaki değişiklik hazırlıkları ve yeni muhalif partilerin pozisyonu başta olmak üzere gündeme ilişkin konuları euronews Türkçe'ye değerlendirdiView on euronews
Kaynak: Euronews.com