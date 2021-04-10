LCK 2021 Bahar Mevsimi şampiyonu Damwon Gaming!

DWG KIA üst üste ikinci mevsim şampiyon olarak MSI turnuvasına katılmaya hak kazandı

LCK 2021 Bahar Mevsimi finalinde geçtiğimiz mevsimin şampiyonu Damwon Gaming ile bu mevsim playoff yarı finalinde T1'ı dümdüz eden GenG Esports kozlarını paylaştı. DWG ile en iyi başa çıkabilecek takım gibi gözüken , beklenen performansı sergileyemedi ve MSI biletini rakibine kaptırdı.

Geçtiğimiz mevsim dominant performansıyla hem LCK hem de Worlds şampiyonu olan Damwon Gaming, en önemli silahlarından biri olan Nuguri'yi kaybetmiş olsa bile bu yıl da dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu kanıtlamış oldu.

Seride neler gördük?

İlk maçta DWG tarafından sürpriz bir Heimerdinger seçimi gördük. Alt koridorda Senna'nın yanına Tahm Kench almak yerine çok daha iyi güçlenen Heimer seçimiyle koridor hakimiyetini sağlamış oldular. GenG'nin şampiyon seçim ekranında yapması gereken en önemli şey Canyon'u rahat hissetmediği bir seçime yönlendirmek olmalıydı. Fakat bunu başaramadılar. Oynadığı 7 maçta 7 galibiyet aldığı Udyr seçimiyle , erken oyuna hükmederek hem objektifler üzerinde üstünlük sağladı hem de rakip ormancının güçlenmesine engel oldu. GenG tarafında ise erken oyunda bazı makro hatalar gördük. Bunun yanında Ruler ve BDD'nin bireysel yakalanmaları sonucunda Damwon Gaming Baron güçlendirmesiyle birlikte oyunun hakimiyetini tamamen eline geçirerek maçı kapatmasını bildi.

GenG elindeki maçı verdi

İkinci maç GenG'nin mental olarak seriden koptuğu maç diyebiliriz. DWG rakibini bu sefer orta koridor Renekton ve üst koridor Rumble seçimleriyle şaşırttı. Üst koridorda Volibear ile Khan'ı cezalandırmayı başarsalar da orta koridor Zoe seçimi neredeyse hiçbir işe yaramadı. Buna rağmen GenG erken oyunda çok ciddi bir altın üstünlüğü elde etmeyi başardı. Orta oyuna girildiğinde Rascal ön tarafta dayanabilecek ve Ruler yeterli hasarı çıkarabilecek kadar güçlüydü. Fakat Clid'in iki tane gereksiz savaş başlangıcı denemesinin başarısız olmasıyla GenG'nin yaptığı eksik ve kötü takım savaşları Damwon'u oyuna ortak etti. Uzun süren mücadele sonucunda Ruler engelini aşan DWG seride 2-0 öne geçti.

Son maçta ise her iki takım da klasik kompozisyonlar kurdu. Orta koridorda kontrol büyücüleri ve üst koridorda tank şampiyonlara yöneldiler. Canyon yine Udyr ile farkını ortaya koyarak rakip takıma bir ejder bile vermedi. Takım savaşlarını daha iyi oynayan Damwon ekibi Baron güçlendirmesiyle birlikte maçı zorlanmadan kazandı.

Böylelikle üst üste ikinci mevsiminde şampiyonluğa ulaşan Damwon Gaming 180 bin dolar ödülü cebine koyarak 6 Mayıs'ta başlayacak MSI turnuvasına katılmaya hak kazanan ilk takım oldu.

Kaynak: Playerbros