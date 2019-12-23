Laz Kit Filmi
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Laz Kit Filmi

Laz Kit filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Laz Kit filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

23.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:58
Laz Kit Filmi

Yönetmenliğini Yusuf Atıcı ve Zeki Akıncı'nın üstlendiği, komedi türündeki Laz Kit filminin oyuncu kadrosunda, , Çılgın Sedat, , Ahmet Çelik, Esra Sönmezler, Dost Elver gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Yusuf Atıcı, Zeki Akıncı

Senaryo: Aziz Özuysal

Oyuncular: Tuğba Özay, , Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezer, Dost Elver

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Laz Kit

Yapımcı Firma: Katsa Yapım

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: MC Film

Vizyon Tarihi: 27.12.2019


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Kaynak: InterSinema.com
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