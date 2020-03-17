Lavinya Filmi Lavinya filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Lavinya filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Lavinya, üniversiteden beri ilişkileri süren Can ve Ezgi çiftiyle iki kez düşük yaptıktan sonra yeniden hamile kalan Elif'in hayatlarının kesişmesi sonrası gelişen olayları konu ediniyor. Yönetmen: Can Varol Senaryo: Can Varol Oyuncular: Pelin Bölükbaş, Eser Karabil, Şahin Sancak, Çiğdem Aksüt, Anıl Can Yılar, Eylül Ezgi Yılmaz Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: Lavinya Yapımcı Firma: Bircan Film Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Türkiye Orijinal Dili: Türkçe Filmin Süresi: 100 dk. Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment) Vizyon Tarihi: 01.05.2020

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Kaynak: InterSinema.com