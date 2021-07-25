"Lavanta kokulu köy" Kuyucak, lavanta vadisiyle cazibesini artıracak
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"Lavanta kokulu köy" Kuyucak, lavanta vadisiyle cazibesini artıracak

'Lavanta kokulu köy' Kuyucak, lavanta vadisiyle cazibesini artıracak
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak köyünün, Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulacak lavanta vadisiyle daha fazla turist çekmesi hedefleniyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak köyünün, Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulacak lavanta vadisiyle daha fazla turist çekmesi hedefleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce turistlerin uğrak yeri olan "lavanta köyü" Kuyucak'ın mor tarlaları, yeni normalleşme dönemiyle hareketlendi.

Orman Genel Müdürlüğünce, bölge halkına ekonomik gelir getirici tür olan lavanta bitkisinin alanının artırılması çalışması kapsamında, 2021'in sonbaharında artan talep üzerine 1 milyon 200 bin lavanta fidesi toprakla buluşturulacak.

Ülke ekonomisine katkı sağlamak için uygun çorak arazileri lavantayla güzelleştiren Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir de lavanta vadisi oluşturmak için çalışma yürütüyor.

"Görselliği yüksek bir lavanta vadisi oluşturacağız"

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, AA muhabirine, Isparta ve Burdur'da, bugüne kadar 1 milyon 315 bin lavanta fidesini toprakla buluşturduklarını söyledi.

Lavanta fidesi dikilen sahaların, görsel olarak turizmde, bal ormanı, kozmetik ve bitkisel ürünlerde çiftçilere gelir sağladığını aktaran Ulusoy, köylülere ve ülkeye katma değer sağlamak için lavanta alanlarını çoğaltmaya çalıştıklarını bildirdi.

Ulusoy, bölgenin turizmden daha fazla gelir elde etmesini amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kuyucak'ta biz de 100 dönüm lavanta bahçesi oluşturduk. Köyde görselliği yüksek bir lavanta vadisi oluşturacağız. Orman arazisi olan 60 dekarlık alanın bu yıl lavanta dikimlerini tamamladık. Lavanta bahçelerinin güzelliğini daha çok yaşamak için lavanta alanlarını artırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu bölge lavanta tepeleri ve vadileriyle hem yöre halkımıza hem de ülkemize daha çok katkı sağlayacak."

"Hedefimiz Fransa'daki Provence'ı geçmek"

Kuyucak köyü muhtarı Gürol Yılmaz da son yıllarda köylerinde turizmin gelişmeye başladığını ifade ederek, "2018-2019'da büyük bir turizm patlaması yaptık. Köyümüz 2019'da bir milyonun üzerinde turist ağırladı, 10 milyon lira gelir elde etti. Köyümüzün her tarafı mosmor, bütün Türkiye'yi bekliyoruz. Bu yıl sonuna kadar köyde Orman Bölge Müdürlüğünün katkısıyla 200 dekar daha lavanta dikimi yaparak, inşallah Fransa'daki Provence'ı geçmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kastamonu'dan gelen ziyaretçilerden Gizem Bulut Gökçe de lavantaların dönemine yetişmek için tatil planlarını öne aldıklarını bildirdi.

Lavantanın görsel şöleninin muazzam olduğuna değinen Gökçe, "Her yerde mis gibi lavanta kokusu var." dedi.

Mersin'den gelen İrem Akça da "Lavanta bahçelerini çok beğendik, çok güzel. Köylüler için de güzel bir gelir kaynağı olmuş." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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