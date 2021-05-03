Dicle Elektrik'ten "Verimli Tarım Hikayeleri"
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Dicle Elektrik'ten "Verimli Tarım Hikayeleri"

Dicle Elektrik'ten 'Verimli Tarım Hikayeleri'
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Güncel

Dicle Elektrik'in başlattığı "Verimli Tarım Hikayeleri"nin bu ayki konusu Mardin'de kendisine ait 15 dönüm arazide lavanta yetiştiriciliği yaparak enerji maliyetini düşüren Fahri Yıldız oldu.

Dicle Elektrik'in başlattığı "Verimli Tarım Hikayeleri"nin bu ayki konusu Mardin'de kendisine ait 15 dönüm arazide lavanta yetiştiriciliği yaparak enerji maliyetini düşüren Fahri Yıldız oldu.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Fahri Yıldız, Türk Kızılay Toplum Merkezleri ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan "Türk Kızılay Geçim Kaynağını Geliştirme Programı Tarımda İstihdam" projesi kapsamında aldığı destekle kendisine ait 15 dönüm arazide lavanta yetiştiriciliği yapıyor.

Artuklu ilçesine bağlı Küçükköy'de geniş arazilerde çiftçilik yapan Yıldız, mısır ekimine alternatif olarak lavanta ekimine yönelerek elektrik, gübre, tohum ve ilaç gibi girdi maliyetlerinden kurtulurken, gelirlerini de büyük oranda artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Tarımsal Sulama Müdürü Kemal Kaçkın, bölgede mısır ve pamuğa alternatif yapılan lavanta tarımının yaygınlaşmasının ümit verici olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında da ele alınması gerektiğini kaydeden Kaçkın, "Su ve enerji kaynaklarının az tüketildiği çevreci tarım, dünyanın geleceği için hayati önem taşıyor. Çünkü araştırmalar su kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'inin tarımsal sulamada kullanıldığını gösteriyor. Üstelik alternatif bitkilerin çiftçiye sağladığı gelir de çok iyi. Şirketimiz bünyesindeki tarımsal sulama uzmanları tarafından iyi tarıma yönelen çiftçilerin arazilerinde kuracakları enerji tesisatlarıyla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Dicle Elektrik'ten 'Verimli Tarım Hikayeleri'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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