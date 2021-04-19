LATİN DANSINDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR
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LATİN DANSINDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

LATİN dansları yarışmalarında daha önce birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan Antalyalı genç dansçılar, dünya şampiyonasında kazandıkları derecelerle Türkiye'nin gururu oldu.

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LATİN dansları yarışmalarında daha önce birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan Antalyalı genç dansçılar, dünya şampiyonasında kazandıkları derecelerle Türkiye'nin gururu oldu.

Antalya'da çalışmalarını sürdüren ve daha önce birçok kez Türkiye şampiyonluğu elde eden dansçılar Alina Turcan (12), Ege Şen (14), Pınar Bahşi (27), Emre Şen (18) ile Belgin Memiş (20), dünyanın en prestijli Latin dansları yarışmaları arasında yer alan 'World Latin Dance Cup - 2021'e online katılıp, büyük başarılara imza attı. Alina Turcan- Ege Şen çifti yıldızlar kategorisinde Salsa Dünya Şampiyonu ve Bachata Dünya İkincisi, Pınar Bahşi- Emre Şen çifti amatör kategoride Dünya Salsa Şampiyonu, Belgin Memiş ise kadınlar solo kategorisinde Dünya Salsa ve Bachata Şampiyonu oldu.

'SONUÇLAR BİZİ GURURLANDIRDI'

Genç dansçıların antrenörü Fatih Haktan Coşkun, dansçıların ulusal ve uluslararası yarışmalar için yoğun antrenman programı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu

Bu yıl dünya ülkelerinin beklediği prestijli yarışmanın online yapılacağını öğrenince büyük bir heyecanla hazırlıklara başladık, antrenmanlarımızı artırdık. Yarışmada son beş yıldan beri Türkiye şampiyonluğunu kaçırmayan çiftlerimiz, kategorilerinde nihayet dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği unvanlarını almış oldu. Bugün ülkemize ve Antalya'ya dünya şampiyonluğunu kazandırmanın mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

'ŞAMPİYONLUK ÖNÜMÜZÜ AÇTI'

Sınırları aşıp dünya şampiyonluğunu yakalayan genç dansçılar ise bu yarışmadan aldıkları sonucun kendilerini çok heyecanlandırıp mutlu ettiğini söyledi. Dünya şampiyonluğunun ufuklarını genişlettiğini, önlerini açtığını aktaran dansçılar, bundan sonrası için daha sıkı çalışacaklarını, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödülleri toplamayı sürdüreceklerini kaydetti.

LATİN DANSINDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR
LATİN DANSINDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR
LATİN DANSINDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR
LATİN DANSINDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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