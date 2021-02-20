Latif Doğan - Zalımey Şarkı Sözleri | İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türküleriyle sevilen Latif Doğan bu akşam İbo Show'un konuğu oldu! En popüler ve sevilen şarkılarından biri olan Zalımey'i de seslendirdi. İşte, Latif Doğan - Zalımey Şarkı Sözleri!

Küstüm şarkısıyla ve onlarca türküsüyle milyonların sevgilisi Latif Doğan bu akşam Star TV'de İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a konuk oluyor. Onlarca türküsüyle yıllardır Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Latif Doğan, programda Zalımet şarkısını da seslendirdi! İşte, Latif Doğan - Zalımey Şarkı Sözleri!

LATİF DOĞAN - ZALIMEY ŞARKI SÖZLERİ!

Ben senin yaptığın gibi

Tekedip de hemen gitmem

İki elimde yakandadır,

Hiç hakkımı helal etmem.

Öyle bozguna uğradım.

Gazel dökmüş bağlar gibi.

Tek başına yaşıyorum,

Boynu bükük kullar gibi

Yetim kalmış kullar gibi.

Evimi başıma yıktın

Bir kerede sor halimi

Degidi degidi zalimey

Yeter etme çalımey

Evimi başıma yıktın

Bir kere de sor halimi.

Ekinciye bir sor bu ne?

Dağlar dayanmaz halime

Aha senin zalimliğin

Bilmem ömrümün suçu ne?

Yollarına baka baka

Gözlerimden şaşı oldum

Hasretim döktüm yollara

İnan sabır taşı oldum.

Evimi başıma yıktın

Bir kerede sor halimi

Degidi degidi zalimey

Yeter etme çalımey

Evimi başıma yıktın

Bir kere de sor halimi.

LATİF DOĞAN KİMDİR?

Latif Doğan, 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. Türk şarkıcı ve şarkı yazarı Latif Doğan, 53 yaşındadır.Babasını erken yaşta kaybetti ve kardeşlerine bakabilmek için erken yaşta iş hayatına atıldı. Dokumacılık, taksicilik, pazarlamacılık, araba tamirciliği gibi birçok işte çalıştı. Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır.

Latif Doğan'ın eşinin ismi Emine Doğan Abbasoğludur.

Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.