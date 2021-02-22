Latif Doğan - Eşarbını Yan Bağlama Sözleri | Çukur, Murtaza'nın söylediği türkü hangisidir?

Çukur konuk oyuncuları arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Murtaza rolüyle karşımıza çıkan Ferit Kaya. Murtaza karakteri tarzının ve konuşmasının yanı sıra söylediği türkülerle de dikkat çekiyor. İşte, Latif Doğan - Eşarbını Yan Bağlama Sözleri | Çukur, Murtaza'nın söylediği türkü hangisidir?

LATİF DOĞAN - EŞARBINI YAN BAĞLAMA SÖZLERİ!

Eşarbını yan bağlama

Eşarbını yan bağlama

Ben söyleyim sen ağlama

Zalım anan bana vermez

Zalım anan bana vermez

Oturupta sen ağlama

Yüreğimi sen dağlama

Vay vay vay vay vay

Hele nolur nolur nolur

Lele nolur nolur nolur

Güzel benim olsan nolur

Kız sen benim olsan nolur

Vay vay vay vay vay

Harık ince geçilmiyor

Harık ince geçilmiyor

Su bulanık içilmiyor

Bana yardan geç diyorlar

Bana yardan geç diyorlar

Yar şirindir geçilmiyor

Yar şirndir geçilmiyor

Vay vay vay vay vay

Hele nolur nolur nolur

Lele nolur nolur nolur

Güzel benim olsan nolur

Kız sen benim olsan nolur

Vay vay vay vay vay

Ağaçlarda dal olaydım

Ağaçlarda dal olaydım

Petek petek bal olaydım

Bana göre yar mı yoktur

Bana göre yar mı yoktur

İsterdim ki sen olaydım

İsterim ki sen olaydım

Vay vay vay vay vay

Hele nolur nolur nolur

Lele nolur nolur nolur

Güzel benim olsan nolur

Kız sen benim olsan nolur

Vay vay vay vay vay