Latif Doğan - Eşarbını Yan Bağlama Sözleri | Çukur, Murtaza'nın söylediği türkü hangisidir?
Pazartesi günleri Show TV ekranlarına gelen Çukur dizisinde Murtaza karakterinin seslendirdiği Latif Doğan türküsü izleyiciler tarafından merak edildi. İşte, Latif Doğan - Eşarbını Yan Bağlama Sözleri | Çukur, Murtaza'nın söylediği türkü hangisidir?
Çukur konuk oyuncuları arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Murtaza rolüyle karşımıza çıkan Ferit Kaya. Murtaza karakteri tarzının ve konuşmasının yanı sıra söylediği türkülerle de dikkat çekiyor. İşte, Latif Doğan - Eşarbını Yan Bağlama Sözleri | Çukur, Murtaza'nın söylediği türkü hangisidir?
LATİF DOĞAN - EŞARBINI YAN BAĞLAMA SÖZLERİ!
Eşarbını yan bağlama
Eşarbını yan bağlama
Ben söyleyim sen ağlama
Zalım anan bana vermez
Zalım anan bana vermez
Oturupta sen ağlama
Yüreğimi sen dağlama
Vay vay vay vay vay
Hele nolur nolur nolur
Lele nolur nolur nolur
Güzel benim olsan nolur
Kız sen benim olsan nolur
Vay vay vay vay vay
Harık ince geçilmiyor
Harık ince geçilmiyor
Su bulanık içilmiyor
Bana yardan geç diyorlar
Bana yardan geç diyorlar
Yar şirindir geçilmiyor
Yar şirndir geçilmiyor
Vay vay vay vay vay
Hele nolur nolur nolur
Lele nolur nolur nolur
Güzel benim olsan nolur
Kız sen benim olsan nolur
Vay vay vay vay vay
Ağaçlarda dal olaydım
Ağaçlarda dal olaydım
Petek petek bal olaydım
Bana göre yar mı yoktur
Bana göre yar mı yoktur
İsterdim ki sen olaydım
İsterim ki sen olaydım
Vay vay vay vay vay
Hele nolur nolur nolur
Lele nolur nolur nolur
Güzel benim olsan nolur
Kız sen benim olsan nolur
Vay vay vay vay vay