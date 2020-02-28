Lastik botla Meriç'ten Yunanistan'a geçtiler (2)

28.02.2020 21:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:17

AİLELER DE BOTLA GEÇMEYE BAŞLADI

Edirne'nin Doyran köyünden düzensiz göçmenlerin lastik botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçak olarak geçişleri sürüyor. Havanın kararmasına rağmen nehir kıyısına gelen ve beraberlerinde 2 çocuk bulunan 4 kişilik aile, yanlarındaki eşyaları lastik bota koydu. Daha sonra kadınlardan biri kucağındaki çocuğuyla gözyaşı döktü. Satın aldıkları bota binen aile nehir üzerinden Yunan tarafına geçerek, gecenin karanlığında gözden kayboldu.Meriç Nehri kıyısından lastik botla birlikte mültecilerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

Semih ÇALIŞKAN- İdris TİFTİKCİ- Can EROK- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

Kaynak: DHA