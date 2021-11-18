LASTİĞİ PATLAYAN TIR ALEV ALDI; AĞABEY VE KARDEŞİ YARALANDI

NİĞDE (DHA) - ANKARA- Niğde otoyolunda ayakkabı yüklü TIR, lastiği patlayınca devrilip yaklaşık 5 metre sürüklenip alev aldı. Alev aldığı sırada kendi imkanlarıyla kurtulan ve TIR'ın devrilmesi nedeniyle yaralanan sürücü İsmail Kılınç (25) ve ağabeyi İbrahim Kılınç (28) hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolunun Aksaray'ın Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hatay'dan İstanbul'a ayakkabı taşıyan İsmail Kılınç yönetimindeki 34 GRU 31 plakalı TIR'ı, lastiği patladı. Kontrolden çıkan TIR, devrilip yaklaşık 5 metre sürüklenip alev aldı. TIR'ın devrilmesiyle yaralanan sürücü İsmail Kılınç ve ağabeyi İbrahim Kılınç, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurup yaralılara yardıma koştu. Yaralı iki kardeş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu vücutlarının bazı yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Alevlerde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR'ın alev aldığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Soruşturma sürüyor.