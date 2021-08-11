LASTİĞİ PATLAYINCA YÖN LEVHASINA ÇARPAN ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI
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LASTİĞİ PATLAYINCA YÖN LEVHASINA ÇARPAN ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak yön levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak yön levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hassa kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne giden Abdulkadir Kaya (47) yönetimindeki 31 AFZ 646 plakalı hafif ticari aracın seyir halindeyken sol ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan araç, yön levhasına çarptıktan sonra refüjde devrildi. Kazada sürücüyle, araçtaki akrabaları Ali Kaya (83), Fatma Kaya (75) ve Muhammed Mustafa Kaya (40) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Ali Kaya, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

LASTİĞİ PATLAYINCA YÖN LEVHASINA ÇARPAN ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI
LASTİĞİ PATLAYINCA YÖN LEVHASINA ÇARPAN ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI
LASTİĞİ PATLAYINCA YÖN LEVHASINA ÇARPAN ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI
LASTİĞİ PATLAYINCA YÖN LEVHASINA ÇARPAN ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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