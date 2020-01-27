Lastiği patlayan otomobilin kaza anı kamerada
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Lastiği patlayan otomobilin kaza anı kamerada

Kırıkkale'de bir otomobilin lastiğinin patlaması sonucu ağaç ile aydınlatma direğinin arasına sıkıştığı anın görüntüleri kameralara yansıdı.

27.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:55
Lastiği patlayan otomobilin kaza anı kamerada

'de bir otomobilin lastiğinin patlaması sonucu ağaç ile aydınlatma direğinin arasına sıkıştığı anın görüntüleri kameralara yansıdı.


Kaza, saatlerinde Kırıkkale merkez Şirinevler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki 71 DC 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ile ağacın arasına sıkıştı. Kazada yaralanan sürücü T.Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan O.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Cadde üzerinde hızla geldiği görülen otomobilin kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptığı anın görüntüleri bir iş yerinin kameraları tarafından anbean kaydedildi. Otomobilin direk ile ağaç arasında sıkıştığı araçtakilerin de paniklediği görüldü. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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