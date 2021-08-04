Lastiği alev alan TIR yandı
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Lastiği alev alan TIR yandı

Lastiği alev alan TIR yandı
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

BİLECİK'te Osmangazi tünelinde, ön lastiğinin alev alması sonucu yangın çıkan TIR, kullanılmaz hale geldi.

BİLECİK'te Osmangazi tünelinde, ön lastiğinin alev alması sonucu yangın çıkan TIR, kullanılmaz hale geldi.

Bilecik yönünden Sakarya yönüne giden Tufan Akkuş (36) yönetimindeki 06 DS 5847 plakalı yüklü TIR'ın ön lastiği gece yarısı sıralarında patladı. TIR, Osmangazi tüneline geldiğinde jantın sürtünmesi sonucu lastik alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek araca sıçradı. Durumu fark eden Akkuş, TIR'ı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında TIR kullanılmaz hale geldi.


Lastiği alev alan TIR yandı
Lastiği alev alan TIR yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas

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