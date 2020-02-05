Lapsekili ortaokul öğrencisi kumbarasındaki paralarla depremzedelere yardım etti

05.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:50

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ahmet Samet Sarı, kumbarasında biriktirdiği paraları annesi aracılığıyla Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım malzemesi alarak Lapseki Belediyesi yardım çadırına ulaştırdı.

Lapseki Plevne Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ahmet Samet, kumbarasındaki paralarla Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım etmeye karar vererek bu düşüncesini ailesiyle paylaştı.

Ahmet Samet, belediyenin başlattığı kampanya için oluşturulan yardım çadırına gelerek bağışta bulunmak istediğini söyledi. Görevlilerden, kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıda yardımı yapabileceğini öğrenen Ahmet Samet, paralarının tamamıyla yardım malzemesi alarak annesinin yardımıyla çadıra getirdi.

Belediye personeli, duyarlı davranışından dolayı Ahmet Samet'i kutladı.

Durumu öğrenen Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Ahmet Samet Sarı'yı, annesi Altun Sarı, babası Metin Sarı ve öğretmeni Erdinç Özdinç ile makamında kabul etti.

Yılmaz, bu destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Küçük kardeşimizin yaptığı bu destek kendisinin küçük, yüreğinin ne denli büyük olduğunun göstergesidir. Böyle düşünen öğrencilerimizin olması bizleri çok mutlu ediyor. Ahmet'in gurur veren hareketinden dolayı ve anlamlı davranışı için tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA