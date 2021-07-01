Lapseki'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lapseki'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Lapseki'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, denize şehitler anısına çelenk bırakıldı.

Törene, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Garnizon Komutan Vekili Astsubay Başçavuş İsmail Bayar ile Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Gençlik Spor Müdürü Zafer Çelik katıldı.

Lapseki'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Lapseki'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Lapseki'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Lapseki'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Seda Sayan Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lapseki'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:33:06. #1.15#

title