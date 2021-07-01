Lapseki'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, denize şehitler anısına çelenk bırakıldı.
Törene, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Garnizon Komutan Vekili Astsubay Başçavuş İsmail Bayar ile Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Gençlik Spor Müdürü Zafer Çelik katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin