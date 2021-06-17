Lapseki Belediyesi 30 bin domates fidesi dağıttı
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Lapseki Belediyesi 30 bin domates fidesi dağıttı

Lapseki Belediyesi 30 bin domates fidesi dağıttı
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından Geleneksel Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında 30 bin domates fidesi dağıtıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından Geleneksel Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında 30 bin domates fidesi dağıtıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak üreticileri ve çiftçileri desteklemeye ve onların yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu çalışmayı kiraz festivali kapsamında düzenlediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Talep oldukça fazla. Bundan sonraki senelerde bu etkinliği devam ettirmek istiyoruz. Vatandaşımızın talebi olduğu takdirde biber, patlıcan veya başka sebze fidesi yaptırabiliriz. Çanakkale domates fidelerini bu sayede hemşerilerimizle buluşturarak isteyen herkesin bahçesinde, balkonunda saksısında ata tohumundan domates üretmesini sağlayacağız. Fideler bizden, üretmek sizden sloganımız ile ilçemizde desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Lapseki Belediyesi 30 bin domates fidesi dağıttı
Lapseki Belediyesi 30 bin domates fidesi dağıttı
Lapseki Belediyesi 30 bin domates fidesi dağıttı
Lapseki Belediyesi 30 bin domates fidesi dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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