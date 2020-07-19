Laodikya'ya sıçrayan anız yangınında 40 dekar alan zarar gördü Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen anız yangınında yaklaşık 40 dekar alan yandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen anız yangınında yaklaşık 40 dekar alan yandı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi Laodikya antik kentinde çıkan yangın itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi yakınındaki tarihi Laodikya antik kenti yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Laodikya antik kenti yakınlarında bulunan otluk alanda iddiaya göre anız yakılması neticesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle birlikte antik kentteki kuru otlar yanmaya başladı. Çevrede korkuya neden olan yangın itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 40 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi. Antik kentte ise yapılan kazı çalışmalarının bulunduğu alanın yangından zarar görmediği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA