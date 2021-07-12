Lamda oldum ne demek? Lamba ne demek?

Delta varyantıyla mücadele eden bilim insanları şimdi de Peru'da ortaya çıkan ve 30 ülkeye yayılan Lambda varyantına çözüm arıyor. Peki, Lambda ne demek?

Dünya Delta varyantı sonrası şimdi de Peru'da ortaya çıkan ve 30 ülkeye yayılan Lambda varyantından endişe ediyor. Peki, Lamba'nın en yaygın belirtileri neler? Gelişme sonrası Lamda oldum ne demek ve Lamba ne demek gibi konular merak edildi.

LAMBA NE DEMEK?

Peru'da ortaya çıkan Lambda'nın yeni vakaların yüzde 80'ininden fazlasını oluşturması varyantın daha bulaşıcı olduğunu kanıtlıyor. Dünyadaki en yüksek pandemi ölüm oranına sahip olan Peru'da bu durumun söz konusu varyant nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyor.