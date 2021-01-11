Lalegül FM frekansı kaç? Lalegül FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Lalegül FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Lalegül FM frekans numarası kaçtır? Lalegül FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Lalegül FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Lalegül FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Lalegül FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Lalegül FM frekans numaraları!

LALEGÜL FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Lalegül FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul : 88.4

Sakarya : 88.4

Kocaeli : 88.3

Bursa : 95.9

Bilecik : 88.4

Balıkesir : 91.2

Kırklareli : 90.5

Edirne : 90.0

Çanakkale : 91.3

Tekirdağ : 88.3

Lalegül FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Lalegül FM radyosunu açabilirsiniz.