Lalapaşa Kaymakamlığı'ndan Fitness Salonu

Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçe halkının kullanımına yönelik olarak fitness salonunu hizmete açtıklarını bildirdi.



Kaymakam Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların salondan ücretsiz şekilde yararlanacağını belirtti.



Salonun Lalapaşa Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde açıldığını belirten Öztürk, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstereceğini tahmin ettiğimiz fitness salonumuz hizmete girdi. 18.30-21.30 saatleri arasında ücretsiz bir şekilde hemşehrilerimizin hizmetinde olacak salonumuza herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.