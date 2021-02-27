Lady Gaga'nın kaçırılan köpekleri bulundu

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Fransız bulldog cinsi 2 köpeği, silahlı kişiler tarafından kaçırıldıktan 2 gün sonra bulundu.

Hollywood'da kaçırılan köpeklerin sağlıklarının iyi olduğu açıklandı.

Köpekleri gezdirirken yaşanan olay sırasında göğsünden vurulan görevli Ryan Fischer'in da hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Köpeklerin başına neler geldiği ise henüz netlik kazanmadı. Los Angeles polisi köpeklerin, soygunla ilgili olmayan bir kadın tarafından Los Angeles'taki Olympic Community karakoluna teslim edildiğini açıkladı.

Lady Gaga, Koji ve Gustav adlı köpeklerini geri getirene 500 bin dolar para ödülü vereceğini açıklamıştı. Ödülün verilip verilmediği bilinmiyor.

Lady Gaga, sosyal medya hesaplarından en son yaklaşık 12 saat önce köpeklerinin fotoğrafıyla birlikte "kalbim acıyor" mesajını paylaşmıştı.

Gaga, yaralanan çalışan Fischer hakkında da "Ailemizi korumak için hayatını riske attın. Her zaman bir kahraman olacaksın" yazdı.

Gaga'nın Miss Asia adlı köpeği ise olay sırasında kaçmış, daha sonra polis tarafından bulunmuştu.

Los Angeles polisi olayla ilgili olarak 20-25 yaşlarında iki siyah şüphelinin arandığını açıklamıştı.

Lady Gaga'nın köpeklerinin saldırıda kasıtlı olarak mı hedef alındığı bilinmiyor.

Fransız buldoğu cinsi köpekler ABD'de 2-10 bin dolar arası bir fiyatla satılıyor.

Lady Gaga'nın köpeklerine çok düşkün olduğu biliniyor.

Gerçek adı Stefani Germanotta olan ABD'li şarkıcı, şu an Ridley Scott'un filmi için İtalya'da bulunuyor.