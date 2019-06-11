Lady Gaga, Bradley Cooper'ı soran hayranlarına sahnede küfür etti

Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper ile Irına Shayk'ın ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Bir Yıldız Doğuyor filminden bu yana araları bozuk olan ünlü çiftin ayrılmasına sebep olarak Cooper'in rol arkadaşı yıldız şarkıcı Lady Gaga olarak gösteriliyor.

SORUYU DUYUNCA ÖFKELENDİ

Ünlü şarkıcı geçen hafta ayrıldıklarını açıklayan Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın bu kararında kendisinin etkisi olduğuna gönderme yaparak aktörün nerede olduğunu soran hayranlarına öfkeli ve küfürlü bir yanıt verdi.

GÖZLER ONA ÇEVRİLDİ

A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) adlı filmdeki rol arkadaşı Bradley Cooper, sevgilisi Irina Shayk'tan ayrılınca bütün gözler Lady Gaga'ya çevrildi.

ÇEKİM SIRASINDA YAKINLAŞMA OLDU

Bunun nedeni ise Lady Gaga ile Cooper'ın Oscar töreninde sergiledikleri performans. Film çekimleri sırasında Lady Gaga ile Bradley Cooper arasında bir yakınlaşma olduğu ve bunun da Oscar törenindeki performanslarına yansıdığı uzun süre konuşuldu.

NİŞANLISINDAN AYRILDI

O geceden kısa bir süre önce de Lady Gaga'nın nişanlısı Christian Carino'dan ayrılması set aşkı iddialarını iyice güçlendirdi.

TAKİPTEN ÇIKTI

Lady Gaga, Oscar töreninde sahnede olup bitenlerin tamamen gösterinin bir parçası olduğunu söylese de Cooper'ın birlikte olduğu Rus model Irina Shayk'ın sosyal medyada Lady Gaga'yı takipten çıkması akıllardaki soru işaretlerini artırdı.

"YA KİBAR OLUN YA DA .... GİDİN"

Ünlü şarkıcı önceki gece Las Vegas'da bir konser verdi. Şarkı aralarında bazı dinleyiciler Lady Gaga'ya seslenerek Bradley Cooper'ın nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine Lady Gaga öfkesine hakim olamayarak tam da Oscar töreni gecesi Bradley Cooper ile seslendirdiği Shallow şarkısına başlamadan önce hayranlarına küfür içeren bir cevap verdi.

Lady Gaga şarkısına başlamadan önce "Ya kibar olun ya da ... gidin" diye seslendi.