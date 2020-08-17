Ladin ormanlarını 65 bin faydalı böcek koruyacak
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Ladin ormanlarını 65 bin faydalı böcek koruyacak

Giresun'da laboratuvar ortamında yetiştirilecek 65 bin faydalı böcek, ladin ağaçlarının kurumasına yol açan zararlı böceklerle mücadele edecek.

17.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:03

Giresun'da laboratuvar ortamında yetiştirilecek 65 bin faydalı böcek, ladin ağaçlarının kurumasına yol açan zararlı böceklerle mücadele edecek.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün gözlemleri sonucunda, "Dendroctonus micans" isimli dev kabuk böceğinin, ladin ağaçlarında zarara yol açtığı belirlendi. Bunun üzerine bu yıl Kulakkaya ve Ordu'nun Çambaşı yaylalarında biyolojik mücadele laboratuvarı oluşturuldu.

Laboratuvarda hazırlanan kütükler içerisinde "Rhizophagus grandis" yırtıcı böceği üretimine başlandı. Üretimi tamamlanan böceklerin bir kısmı, belirlenen alanlardaki ağaçlara yerleştiriliyor.

Biyolojik mücadele çalışması, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü kapsamında yer alan Giresun ve Ordu'daki ormanlarda yürütülüyor.

Çalışmayla ormanlardaki ladin ağaçlarına verilen zararın, biyolojik yöntemle önlenmesi ve popülasyon dengesinin sağlanması amaçlanıyor.

Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'de ladin ormanlarında 1960'lı yıllardan itibaren Gürcistan'dan gelen ve dumansız yangın etkisi bırakan bir böcek zararı oluştuğunu söyledi.

Uzun süren mücadele neticesinde 1980'li yıllarda bu zararın bertaraf edildiğini belirten Güneş, böcekle biyolojik yöntemle mücadele edilerek zarar vermesinin önlendiğini aktardı.

Güneş, yaklaşık 5 yıldır mücadelenin yapılmadığını ancak bu yıl tekrar zarar gözlemlenmesiyle laboratuvar oluşturup mücadeleye başladıklarını ifade ederek, "Şu anda bu şekilde iki laboratuvarda 65 bin faydalı böcek üreterek ormanlarımızda zararlı böceklerin problem oluşturduğu ağaçlara yerleştirip, popülasyon dengesini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Yararlı böcekler 50-60 günde erginleşiyor

Laboratuvarda zararlı böceklerin larvalarını toparlayarak, hazırlamış oldukları kütüklere yerleştirdiklerini anlatan Güneş, daha sonra ise yararlı böceklerin erginlerinden 2 erkek, 1 dişiyi aynı kütüklere yerleştirdiklerini kaydetti.

Güneş, yararlı böceklerin üreyip, beslenmesini tamamlayıp kütüklerden çıktığını ve 50-60 gün içerisinde erginleşerek araziye bırakılacak hale geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Her bir kütük içerisinden yaklaşık 120 ergin böcek elde edip zarar görülen ağaçlara yerleştiriyoruz. Geçmişte çok ciddi manada zararlar oluşturmuştu ama şu an teşkilatımız tarafından ormanlarımız günbegün gözlemlenmekte ve oluşan bu zararlar anında tespit edilerek tedbirler alınmaktadır. Daha önceki yıllarda ormanlarımızda aktif 6 zararlı böcek vardı, bugün ise aktif halde 3 zararlı böcek var. Bunlarla ilgili her türlü önlemi alıyoruz. Yöntem olarak biyolojik ve mekanik mücadele ediyoruz, kesinlikle kimyasal mücadele yöntemini kullanmıyoruz."

Ladin ormanlarını 65 bin faydalı böcek koruyacak

Kaynak: AA

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