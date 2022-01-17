Ladik'te turizm için bungalov evler yapılıyor

Ladik Belediyesi tarafından yapımı devam eden bungalov evlerden oluşan tatil köyü projesinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Ladik Belediyesi tarafından yapımı devam eden bungalov evlerden oluşan tatil köyü projesinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AA muhabirine, 2019 yılında Ladik Gölü kıyısında 10 dönümlük alanda yapımına başlanan 10 bungalov ev, kır lokantası, çocuk oyun alanları, teraslar ve ateş çukuru etrafında mini amfi eğlence alanını barındıran tatil köyü projesinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Proje tutarının 1 milyon lira olduğuna işaret eden Özel, mart ayında tatil köyünün işletilmesiyle ilgili ihale yapacaklarını bildirdi.

Samsun'a 80 kilometre mesafedeki Ladik'in, kaplıcası, Akdağ Kayak Tesisleri ve Ladik Gölü ile öne çıktığına işaret eden Özel, ilçelerinin turizmden hak ettiği payı alması için çalıştıklarını vurguladı.

Özel, tatil köyünün gerek doğası, gerekse temiz havası ile şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve konforlu bir tatil geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacağını sözlerine ekledi.