Ladik'te Dünya Yaşlılar Günü Programı

Samsun'un Ladik ilçesinde Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Ladik Kemal Kaplan Huzurevi tarafından Akpınar Fen Lisesi Şehit Mustafa Yahya Mertcan Konferans Salonu'nda program yapıldı.

Programda protokol konuşmalarının ardından ney dinletisi gerçekleştirildi. Çeşitli etkinlikler düzenlenen program, Bafra 75. Yıl Huzurevi sakinlerinin şiir okuması, Ladik İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin tiyatro gösterisi, Ladik 100. Yıl Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Program sonunda Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevleri arasında düzenlenen bocce turnuvasına katılanlara plaketleri verildi.

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, yaşlıların kültür ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan en kıymetli hazineleri olduğunu söyledi.

Yaşlılara gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi esirgeyen bir toplumun huzur içinde bulunmasının mümkün olamayacağını vurgulayan Özbalcı, "Gençlerimize yol gösterici birer ışık olan yaşlılarımızın içinde bulunduğu koşulları anlamaya çalışmalı, onlara hizmet sunumunda azami gayret içerisinde olmalıyız. Yaşlılarımızı sadece bir gün değil, her zaman hatırlamalı, daima saygı ve hürmetle yaklaşmalıyız." dedi.

Programa Vali Osman Kaymak, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Ladik Kaymakamı Muhammet Çiftci, Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Kemal Kaplan Huzurevi Müdür Vekili Hasan Kalın, davetliler ve huzurevi sakinleri ile yakınları katıldı.