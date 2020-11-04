Ladik Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası protokol imzaladı

Ladik Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında belediye işçilerinin sosyal haklarını düzenleyen ek protokol imzalandığı bildirildi.

Ladik Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında belediye işçilerinin sosyal haklarını düzenleyen ek protokol imzalandığı bildirildi.

Ladik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ile Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit arasında 15 aylık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesinden 75 belediye işçisi yararlanacak.

İmzalanan protokolün belediye işçileri tarafından sevinçle karşılandığını belirten Belediye Başkanı Özel, "75 belediye şirketi çalışanımız uzun zamandır sosyal ve maddi olarak hak ettikleri ücreti içeren bir toplu iş sözleşmesi beklemekteydi. Belediye-İş Sendikası ile yapmış olduğumuz protokol sonrası taşerondan kadroya geçen işçilerimiz, artık hak ettikleri ücret ve sosyal hakları alabilecekler. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi şartlarla personelimizin refah seviyesini yükselteceğiz. Hayırlı olsun." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay