La Scala'da özel gala: Klasik müzik dünyasının büyük isimleri aynı sahnede buluştu
Klasik müzik dünyasının önde gelen isimleri, Milano'nun dünyaca ünlü La Scala tiyatrosunda Rolex Ambassadors Galası için bir araya geldi
Klasik müzik dünyasının önde gelen isimleri, Milano'nun dünyaca ünlü La Scala tiyatrosunda Rolex Ambassadors Galası için bir araya geldi. Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne alan Yuja Wang, Sonya Yoncheva, Jonas Kaufmann ve Juan Diego Florez gibi isimler, klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir konser verdi.
Rolex tarafından düzenlenen bu özel galanın geliri ise La Scala'nın sanat akademisinin eğitim faaliyetlerine bağışlandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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