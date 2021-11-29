La Palma'daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu

? Kanarya Adaları'na bağlı La Palma Adası'ndaki aktif yanardağda yeni lav çatlakları oluştu. İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü yeni çatlaklarla birlikte yanardağdan dakikada 6 metre lav aktığını ifade etti.

İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü dün yanardağla ilgili gelişmeleri içeren son açıklamasında, yeni lav çatlakların oluştuğunu ifade etti. Yanardağ'dan akan lavın yeni çatlaklarla dakikada 6 metre ilerlediğini belirten yetkililer, 10 haftalık süreçte en azından 11 yeni lav akışı tespit edildiğini ifade etti.