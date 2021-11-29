La Palma'daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu - Haberler
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La Palma'daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Kanarya Adaları'na bağlı La Palma Adası'ndaki aktif yanardağda yeni lav çatlakları oluştu.

? Kanarya Adaları'na bağlı La Palma Adası'ndaki aktif yanardağda yeni lav çatlakları oluştu. İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü yeni çatlaklarla birlikte yanardağdan dakikada 6 metre lav aktığını ifade etti.

İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü dün yanardağla ilgili gelişmeleri içeren son açıklamasında, yeni lav çatlakların oluştuğunu ifade etti. Yanardağ'dan akan lavın yeni çatlaklarla dakikada 6 metre ilerlediğini belirten yetkililer, 10 haftalık süreçte en azından 11 yeni lav akışı tespit edildiğini ifade etti.

La Palma'daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu

La Palma'daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu

La Palma'daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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