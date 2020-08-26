La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
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La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi

La Case de Papel dizisinin sevilen oyuncularından Miguel Herran, "Bazen aklı başında olmamak için bilinçli bir karar vermek gerekir" diyerek Instagram hesabından yarı çıplak banyo pozunu paylaştı. Oyuncuya en ilginç yorumlardan biri de Türk oyuncu Bahar Şahin'den geldi.

26.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:01

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren dünyada izlenme rekorları kıran La Case de Papel'de Rio'yo oynayan Miguel Herran, sosyal medya hesabından cüretkar bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun paylaşımını gören genç oyuncu Bahar Şahin ise "Aşko böyle olmaz" diyerek esprili bir yorum yaptı.

YARI ÇIPLAK POZA BEĞENİ YAĞDI

24 yaşındaki yakışıklı oyuncu 13,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından banyoda ayna karşısında kalçasını açarak fotoğrafını çekti. Oyuncu bu anları"Bazen aklı başında olmamak için bilinçli bi karar vermek gerekir" notuyla takipçileriyle paylaştı.

La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi

"AŞKO BÖYLE OLMAZ"

Kısa sürede 2,4 milyondan fazla beğeni alan oyuncunun fotoğrafına binlerce yorum yağdı. Yorumlardan biri ise Türk oyuncu Bahar Şahin'e ait. Eğlenceli kimliğiyle tanınan Şahin, dünyaca ünlü oyuncunun yarı çıplak pozuna "Aşko böyle de olmaz ki" yazarak espri yaptı.

La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
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