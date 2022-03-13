La Casa de Papel'in Yıldızı Pedro Alonso Sevgilisiyle İstanbul'da!

İSTANBUL (Snob Magazin) - 'La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso, sevgilisi ile İstanbul'a geldi. Her akşam farklı mekanlarda birlikte vakit geçiren çifte dün akşam işletmeci Erkan Şen de eşlik etti. Grup son olarak Boğaz'da bir restoranda yemek yedi.

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Pedro Alonso "Türk yemeklerini ve İstanbul'u çok özlemiştim. Geçen aylarda kitabım için gelmiştim şimdi de İstanbul ve boğazın tadını çıkarmak için geldim. Bence İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri." dedi. Pedro Alonso, dizideki imajından çıkıp sakallarını uzattı. Birçok kişi dünyaca yıldızı tanıyamadı.

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