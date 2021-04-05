La casa de papel 5. sezon ne zaman? Netflix La casa de papel izle! La casa de papel oyuncuları!
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La casa de papel 5. sezon ne zaman? Netflix La casa de papel izle! La casa de papel oyuncuları!

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La casa de papel 5. sezon ne zaman? Netflix La casa de papel izle! La casa de papel oyuncuları!

Dünyada izlenme rekorları kıran ve gerçek isimleri çok merak edilen La Casa De Papel oyuncuları kimler? La Casa De Papel'in aldığı ödüller nelerdir? Úrsula Corberó kimdir? Álvaro Morte kimdir? Pedro Alonso kimdir? La Casa De Papel karakterleri hakkında tüm bilgiler haberimizde...

4 sezon yayınlanan ve 5. sezonu merakla beklenen La casa de papel dizisi, İspanyol drama dizisidir. İlk bölümü 2 Mayıs 2017 tarihinde İspanyol televizyon kanalında yayınlanmıştır. La casa de papel 5. sezon ne zaman? Netflix La casa de papel izle! La casa de papel 5. sezon ne zaman? Netflix La casa de papel izle! La casa de papel oyuncuları!

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

İspanyol dizisi La casa de papel 4. sezonu ile izleyiciyi büyük merakta bıraktı. 5. sezon için izleyiciler araştırmaya başladı. Fakat, La casa de papel 5. sezon tarihi henüz açıklanmadı.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Profesör, Álvaro Morte

Soygunun kurucusu ve ekibin başı konumundadır. İzledikçe profesörün dahi olduğunu, her detayı en ince ayrıntısına kadar planladığını göreceksiniz. Zamanla profesörün aşık yönüde ortaya çıkacaktır.

Berlin, Pedro Alonso

Takımın içinde lider olmak isteyen sivri karakterdir. İzledikçe belkide sinir olacağınız belkide çok seveceğiniz bir karakterdir. Sert gibi görünsede duygusal tarafını ilerleyen sezonlarda anlayacaksınız.

Tokio, Úrsula Corberó

Ekibin en dikkat çeken ismi. Cesareti, lider duruşu ve arkadaşları ile ilişkisi dikkat çekmektedir. Güzelliği, stili ile hayranlarına örnek olmakta.

Denver, Jaime Lorente

Ekibin en neşeli isimlerinden birisi. Romantik, aşık ve oldukça kavgacı bir karakterdir.

Raquel Murillo, Itziar Ituño

Suçluları yakalamak için çabalasada işin gerçek yüzü fikirlerini değiştirecektir. Karakter güçlü kadın karakterlerin iş yaşamındaki noktalara değinirken yer yer kendimizi görebileceğimiz bir karakter.

Nairobi, Alba Flores

Ekipte yer alan iki kadından biridir. Ekibe alınmadan önce uyuşturucu satıcılığı yapan Alba, güçlü görünmeye çalışıyor fakat, yaşadığı zorluklar duygusallığını ortaya çıkarmaktadır. Eğlenceli, hüzünlü ve bazende abla gibi oluşu ile dengesiz karakter profili çizmektedir.

Rio, Miguel Herrán

Grubun en genç üyesi Rio, yaşından dolayı belkide oldukça asi ve korkusuz. Aşkı için göze alamayacağı hiçbirşey yok. Tecrübesiz hareketlerden dolayı gruptakileri sinir etse de, sempatisiyle hepsinin gönlünü almayı başarıyor.

Mónica Gaztambide, Esther Acebo

Rehine olarak başta yer alan karakter, cesareti ile beraber ekibe dahil olmuştur.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Kendisine profesör diyen soygunun mimarı, Kraliyet Darphanesi'ni soymak için plan yapmış. Bu büyük soygun için zeki, cesur ve çevik suç ortaklarına ihtiyacı vardır. Tarihin en büyük soygun planı için gerekli bu kişiler Tokio, Berlin, Nairobi, Rio, Denver, Monica ve Raquel gibi ülke isimleri alarak kuruluyor. Film güçlü kadın karakteri Tokyo üzerinden anlatılmaktadır. Dostluğun, cesaretin, aşkın ve özgürlüğün sınandığı bu dizi önümüzdeki yılın başında 5. sezonunun yayımlanması beklenmektedir.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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