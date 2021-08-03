La Casa De Papel 5. sezon fragmanı izle! La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman?

Netflix'in popüler yapımlarından biri haline gelen La Casa De Papel 5. Sezonundan beklenen fragman geldi. Sevilen dizinin 5. Sezonun ne zaman olacağı merak edilirken fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon fragmanı izle! La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman? La Casa De Papel oyuncuları kimler?

La Casa De Papel'in 5. Yeni sezon fragmanı çıktı. La Casa De Papel dizisini seven izleyiciler La Casa De Papel yeni sezon fragmanı izlemek için araştırmalarını sürdürüyor. Netflix'in popüler yapımlarından biri haline gelen La Casa De Papel 5. Sezonundan beklenen fragman geldi. Sevilen dizinin 5. Sezonun ne zaman olacağı merak edilirken fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon fragmanı izle! La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman? La Casa De Papel oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FRAGMANI İZLE!

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Álex Pina'nın yaratıcısı olduğu İspanya yapımı Netflix dizisi La Casa De Papel, final yapmaya hazırlanıyor. 2 parça yayınlanması planlanan final sezonunun ilk 5 bölümü için bir fragman yayınlandı.

5. sezonun ilk 5 bölümü, 3 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak olan dizinin yeni sezonunun oyuncuları arasında Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor. Dizinin kalan son 5 bölümü ise 3 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI KİMLER?

5. sezonun ilk 5 bölümü, 3 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak olan dizinin yeni sezonunun oyuncuları arasında Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor. Dizinin kalan son 5 bölümü ise 3 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Kendisine profesör diyen soygunun mimarı, Kraliyet Darphanesi'ni soymak için plan yapmış. Bu büyük soygun için zeki, cesur ve çevik suç ortaklarına ihtiyacı vardır. Tarihin en büyük soygun planı için gerekli bu kişiler Tokio, Berlin, Nairobi, Rio, Denver, Monica ve Raquel gibi ülke isimleri alarak kuruluyor. Film güçlü kadın karakteri Tokyo üzerinden anlatılmaktadır. Dostluğun, cesaretin, aşkın ve özgürlüğün sınandığı bu dizi önümüzdeki yılın başında 5. sezonunun yayımlanması beklenmektedir.