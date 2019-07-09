Kyokushın şampiyonasında madalya

Uluslararası Kyokushın Şampiyonasından Düzceli sporcular madalya ile döndü.

Ankara'da yapılan Uluslararası Kyokushın Şampiyonasında Düzceli sporcularından Sude Tekeoğlu genç bayan kata şampiyonu oldu. Melih Erdem büyük erkek 65 kilogramda ikinci, Muhammet Erdem büyük erkek 70 kilogramda ikinci, Mihriban Yavuzyiğit büyük bayan 60 kilogramda üçüncü oldu. Antrenör Gökhan Bahadır Ödemiş uluslararası şampiyonada baş antrenör olarak görev alırken, Ayşegül Ödemiş milli takım antrenörü olarak Düzce'yi ve ülkemizi temsil etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA