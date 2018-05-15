Kylie Jenner'ın Koruması Tim Chung: Bebeğin Babası Ben Değilim

Model Kylie Jenner'ın koruması Tim Chung, Kylie Jenner'ın yeni doğan çocuğu Stormie'nin babası olduğu yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

KIZI, KORUMASINA BENZETİLMİŞTİ

Kylie Jenner ile Travis Scott'un şubat ayında dünyaya gelen kızı Stormi, Kylie'nin koruması Tim Chung'a benzetilmişti. Bu benzetmenin üzerine Jenner'ın takipçileri ünlü yıldızın sevgilisi Travis Scott'u yakın korumasıyla aldattığını öne sürdü.

"İLİŞKİM TAMAMEN PROFESYONEL ANLAMDA"

Ortaya atılan iddialar konuşan Chung, bebeğin babasının kendisi olmadığını söyledi. Chung, şöyle konuştu: "Normalde asla böylesi gülünç dedikodulara cevap vermem. Kylie ve ailesiyle ilişkim tamamen profesyonel anlamda. Beni bu tip saygısız haberlerin içine çekmeyin. Kylie Jenner ile Travis Scott uzun zamandır aşk yaşıyor."

Magazin gündemi uzun süredir bu iddia ile çalkalanıyordu;