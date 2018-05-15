Kylie Jenner'ın Koruması Tim Chung: Bebeğin Babası Ben Değilim
Kylie Jenner'ın yeni doğan çocuğu Stormie'nin babası olduğu yönünde çıkan iddialara yanıt veren koruması "Beni bu tip saygısız haberlerin içine çekmeyin" dedi.
Model Kylie Jenner'ın koruması Tim Chung, Kylie Jenner'ın yeni doğan çocuğu Stormie'nin babası olduğu yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.
KIZI, KORUMASINA BENZETİLMİŞTİ
Kylie Jenner ile Travis Scott'un şubat ayında dünyaya gelen kızı Stormi, Kylie'nin koruması Tim Chung'a benzetilmişti. Bu benzetmenin üzerine Jenner'ın takipçileri ünlü yıldızın sevgilisi Travis Scott'u yakın korumasıyla aldattığını öne sürdü.
"İLİŞKİM TAMAMEN PROFESYONEL ANLAMDA"
Ortaya atılan iddialar konuşan Chung, bebeğin babasının kendisi olmadığını söyledi. Chung, şöyle konuştu: "Normalde asla böylesi gülünç dedikodulara cevap vermem. Kylie ve ailesiyle ilişkim tamamen profesyonel anlamda. Beni bu tip saygısız haberlerin içine çekmeyin. Kylie Jenner ile Travis Scott uzun zamandır aşk yaşıyor."
Magazin gündemi uzun süredir bu iddia ile çalkalanıyordu;
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DNA YAPIN YÜZDE YÜZ KORUMA ÇIKAR ÇÜNKÜ ÇOCUK ZENCİDEN OLSA O GEN BASKIN OLDUĞUNDAN ZENCİ OLACAKTICevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kobaylara yapmacık gündemler oluşturulup önemli gündemler perdeleniyor. Türkiye yangın yeri herşey tepetaklak iken şarkıcı,topçu bilmem neci parçalarının dengesizlikleri ile uğraşmak niye... 1milyon hadise olsa nolur benim için kıymık kadar önemi yok hepsi ahlak törpüsü cahil kültürsüz ve vücud tellalı zavallılar...Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Dna testi denen şeyden haberleri yokmuymuş bunlarınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Öyle bir anneden ve zenci adamdan doğan çocuk ne tesadüfki asyalı gibi görünüyor, komik olmayın barizlik ortada işteCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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offf korumaya bakCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır