Kylian Mbappe oynamıyor mu? Mbappe neden yok? Mbappe sakat mı?

Paris Saint Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcular listesinde yer alıyor. Fransa Ligi'nde bu akşam oynanacak PSG Lens maçından detaylar gelmeye devam ediyor. Spor takipçileri ise Kylian Mbappe oynamıyor mu? Mbappe neden yok? Mbappe sakat mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

PSG Lens maçında Kylian Mbappe oynamıyor mu? Mbappe neden yok? Mbappe sakat mı? Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda piyasa değeri en yüksek oyuncu, 259,2 milyon euroyla Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe olmuştu. Bu nedenle Kylian Mbappe önemli yere sahip.

KYLIAN MBAPPE OYNAMIYOR MU, NEDEN YOK?

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle yarın Lens karşısında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, PSG ile Manchester City arasında hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında forma giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncunun baldır bölgesinden sakatlık yaşadığı ve yarın ligde Lens karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Son 4 haftasına girilen Ligue 1'deki şampiyonluk mücadelesinde PSG, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği lider Lille'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Bu sezon ligde 25, Şampiyonlar Ligi'nde 8, Fransa Kupası'nda ise 4 gole imza atan Mbappe'nin, Manchester City ile PSG arasında 4 Mayıs'ta oynanacak rövanş karşılaşmasında görev alıp almayacağı ise netlik kazanmadı.