Kylian Mbappe'den Webo'ya destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kylian Mbappe'den Webo'ya destek

09.12.2020 08:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:16
Kylian Mbappe'den Webo'ya destek

Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, 4. hakem tarafından ırkçılığa maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun yanında olduğunu açıkladı.

Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, 4. hakem tarafından ırkçılığa maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun yanında olduğunu açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede maçın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. O esnada sahada yer alan PSG'nin Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Webo'nun yanında olduğunu belirtti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Erdemoğlu Ailesinden eğitime büyük destek
Erdemoğlu Ailesinden eğitime büyük destek
Büyükşehir'den korona mağduru esnafa büyük destek
Büyükşehir'den korona mağduru esnafa büyük destek
DATÜB'den Azerbaycan'a destek oluyor
DATÜB'den Azerbaycan'a destek oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şener Şen Öner Erkan Gonca Vuslateri
Spor Serdar Aziz Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kylian Mbappe'den Webo'ya destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 08:16:29. #1.15#
title