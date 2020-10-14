KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman, nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? KYK yurt başvuru belgeleri

Üniversite tercihlerinin sonuçlanmasıyla KYK yurt, burs ve kredi başvuruları da başladı. Peki KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman, nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? Merak edilen soruların cevaplarını haberimizde derledik.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, KYK yurt başvuruları hakkında bazı soruları merak etti. Peki, KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman, nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? KYK yurt başvuru belgeleri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler kapsamında, koronavirüs önlemleri gereğince uzaktan eğitime geçilmişti. Fakat, öğrenciler hibrit eğitim istiyor. Bu durumda YÖK ve MEB'in ne kararvereceği merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamalar da merakla beklenecektir.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Toplam 11 adımdan oluşan KYK burs başvurusu ekranına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İlk adım başvuru bilgileri ile başlıyor. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapıyor.

İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri yer alıyor. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.

Üçüncü adımda öğrenim bilgileri,

Dördüncü adımda bilgilendirme mesajı,

Beşinci adımda adres bilgileri,

Altıncı adımda özel durum bilgileri,

Yedinci adımda aile bilgileri,

Sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri,

Dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri,

Onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi,

Son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekmektedir.

KYK YURT BAŞVURUSU 2020 NE ZAMAN?

KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim tarihine kadar devam etmişti. 2020 yılında ise KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman yapılacağına dair net bir tarih verilmedi.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı gsb.gov.tr ve Genel Müdürlüğün resmi internet adreslerinden kygm.gsb.gov.tr ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığın sosyal medya hesaplarından da @gencliksporbak takip edilebilir.

2020 yılı içerisinde sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs ve yurt başvurusunun 21 Ekim 2020 tarihine kadar başlaması bekleniyor.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

KYK başvurusu öngörülen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte istenen belgeler...

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BUR KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.