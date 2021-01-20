KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları şartları neler? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler Yükseköğretim Kurulu sınavlara girerek yerleştikleri takdirde elde edilecek KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları şartları neler? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler yeni yıl için KYK yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. Üniversite sınavlarının 26-27 Haziran'da yapılacağı bildirildi. Bu sebeple KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları şartları neler? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurt başvuruları tarihleri ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden yapılacaktır. Üniversitenin herhangi bir programına yerleşen, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek hazırlık, birinci sınıf ve ara sınıflarda e- devlet üzerinden başvuru yapabilirler.

KYK YURT BAŞVURULARI ŞARTLARI NELER?

Yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi,

Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,

Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,