Son Dakika: KYK yurt başvuru sonuçları öğrencilerin gündeminden düşmüyor. KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenci adayları araştırmalarını sürdürmekte. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvuruları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Yurt başvuru işlemleri, 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapıldı. KYK yurt başvuru sonucu ile öğrencilerin devlet yurdu imkânından hak kazanıp kazanmadığı belli olacak.

Ancak açıklandığında başvuran adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yurda yerleşmeye hak kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecekler. Yurtta barınma hakkı kazanan öğrenciler, yerleştikleri yurdu aynı sonuç ekranında görecek.

2021 YURT FİYATLARI

2020-2021 ve 2021-2022 akademik takviminde, üniversite öğrencileri, 6-12 Eylül tarihleri arasında yurt başvurularını gerçekleştirdi. Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, zamla birlikte 275 TL oldu. En yüksek fiyat da 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

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