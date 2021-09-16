KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvuruları saat kaçta açıklanacak? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvuruları saat kaçta açıklanacak?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürmekte. 2021-2022 KYK yurt başvuru işlemlerinin 12 Eylül'de tamamlanmasının ardından üniversite öğrencileri sonuçlar için yapılacak açıklamaya odaklandı. Binlerce öğrenci şimdi Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek, "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı" duyurusuna kilitlendi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

Son Dakika: KYK yurt başvuru sonuçları öğrencilerin gündeminden düşmüyor. KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenci adayları araştırmalarını sürdürmekte. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvuruları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Yurt başvuru işlemleri, 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapıldı. KYK yurt başvuru sonucu ile öğrencilerin devlet yurdu imkânından hak kazanıp kazanmadığı belli olacak.

Ancak açıklandığında başvuran adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yurda yerleşmeye hak kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecekler. Yurtta barınma hakkı kazanan öğrenciler, yerleştikleri yurdu aynı sonuç ekranında görecek.

2021 YURT FİYATLARI

2020-2021 ve 2021-2022 akademik takviminde, üniversite öğrencileri, 6-12 Eylül tarihleri arasında yurt başvurularını gerçekleştirdi. Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, zamla birlikte 275 TL oldu. En yüksek fiyat da 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KYK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvuruları saat kaçta açıklanacak?
Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu Beren Saat
Spor Okan Buruk Halil İbrahim Dervişoğlu Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvuruları saat kaçta açıklanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 09:55:43. #1.12#