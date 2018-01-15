Kyk Öğrencileri İçin "Tematik Kış Kampları"

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) "Tematik Kış Kampları" programı kapsamında Samsun'da düzenlenen "Değerler Kampı" başladı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programda 7 şehirden 150 öğrenci bir araya geldi.

Programda konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, öğrencilere yönelik yapılan tüm etkinliklerin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yapılan hizmetin ve verilen emeklerin karşılığını öğrencilerin ülkeye yapacakları hizmetlerle ödeyeceğine inandığını vurgulayan Bilgiç, güçlü olmak için çok çalışılması gerektiğini vurgulayarak, bunun için eğitimin ve bilimin önemine işaret etti.

Bilgiç, "Zalimlerin elindeki imkanların daha fazlasına sahip olabilmek, ancak dünyada olup bitenin farkında olmakla birlikte üzerimizdeki görevin de farkında olabilmek ve yüklendiğimiz her görevi hakkıyla yerine getirmekten geçiyor. Ancak o zaman zalime 'dur' diyebilecek mesafeye varmak, güce ulaşmak mümkün olacak." diye konuştu.

Bilgiç, öğrencilerin devletin sağladığı imkanları iyi değerlendirerek gelecek için çok çalışması gerektiğinin altını çizdi.

KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da Tematik Kış Kampları'nın 3 yıldır sürdüğünü hatırlattı.

Kasapoğlu, 81 ilden bin 800 öğrencinin Uluslararası İlişkiler, Tarih ve Medeniyet, İnsan ve Toplum, Türk İslam Sanatları, Vefa, Edebiyat, Ar-Ge ve İnevasyon, İletişim, Spor ve Sağlıklı Yaşam, Sinema, Değerler ve Hukuk gibi alanlarda Tematik Kış Kampları düzenleyerek gençleri sosyal ve akademik alanlarda geliştirmek istediklerini ifade etti.

Programda ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, öğrencilere Değerler Eğitimi kapsamında bilgilendirme yaptı.

Bingöl, Niğde, Isparta, Osmaniye, Tunceli, Uşak ve Van'dan gelen öğrenciler 5 gün sürecek kampta çeşitli etkinliklere katılacak.