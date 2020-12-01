KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK sonuçları açıklandı mı?
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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK sonuçları açıklandı mı?

01.12.2020 22:10 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:13
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Başvuruların 8 Kasım'da tamamlanmasının ardından sonuçlar için kritik haftaya girildi. Peki, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için tarih belli oldu mu?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Başvuruların 8 Kasım'da tamamlanmasının ardından sonuçlar için kritik haftaya girildi. Peki, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için tarih belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki dönemde başvurular 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buradan yola çıkacak olursak, 8 Kasım'da sona eren 2020 yılı burs başvurularının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberler.com sitemizde yer alacaktır. Buradan takip aedebilirsiniz.Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Burs/kredi miktarı lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

ĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

* Öğretim kurumunun kapatılması,

* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

* Kesin hükümle mahkum olmasıhallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

* Başarısız olması,

* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

* Öğretim kurumunun kapatılması,

* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

* Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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