Kuzular yüzlerce koyun arasında tek tek annelerini buldu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu
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Kuzular yüzlerce koyun arasında tek tek annelerini buldu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Haberler | Güncel

Kuzular yüzlerce koyun arasında tek tek annelerini buldu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu -Sivas'ta ilkbaharın müjdecisi kuzuların, yüzlerce koyun içerisinde annelerini bulmaları güzel görüntüler oluşturdu, renkli görüntülerin oluştuğu buluşma drone ile havadan görüntülendi.

Kuzular yüzlerce koyun arasında tek tek annelerini buldu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu

-Sivas'ta ilkbaharın müjdecisi kuzuların, yüzlerce koyun içerisinde annelerini bulmaları güzel görüntüler oluşturdu, renkli görüntülerin oluştuğu buluşma drone ile havadan görüntülendi.

SİVAS - Sivas'ta ilkbaharın müjdecisi kuzuların yüzlerce koyun içerisinde annelerini bulmaları güzel görüntüler oluşturdu, renkli görüntülerin oluştuğu buluşma drone ile havadan görüntülendi.

Sivas kent merkezi Karahan mevkiinde Çetin Yıldırım'a ait küçükbaş hayvan çiftliğinde ilkbaharın gelmesiyle 650 anaç koyun, 700 kuzu doğurdu. Günü annelerinden ayrı geçiren yüzlerce kuzu, kapıların açılmasıyla anneleriyle buluştular. Annelerini kokularından tanıyan kuzuların buluşması renkli görüntüler oluşturdu. Kuzular, meleyerek annelerini tek tek buldular. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

"Başka bir kuzuyu başka bir anne emzirmez"

İşletme sahibi Çetin Yıldırım, koyunun yavrusu olmayan kuzuyu emzirmediğini belirterek "İşletmemizi 2010 yılında kurduk. Sivas merkez Karahan mevkiinde havaalanına 2 buçuk kilometre mesafede küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Bahar geldi koyunlarımızın tamamı kuzuladılar. Şuan 650 adet anaç koyunumuz var, 700 civarında kuzumuz var. Koyunlarımız kuzuladı. Baharın gelmesiyle doğa yeşermeye başladı. Kuzuları koyunlarla buluşması güzel görüntüler oluşturuyor. Hayvanların iç güdüleri var. Kokuları, sesleri annesi de meliyor kuzuda meliyor birbirlerine ulaşıyorlar. Başka bir kuzuyu başka bir anne emzirmez. Kuzuda başka bir annenin altına gidip süt emmez. Binlerce koyun kuzuyu birleştirin herkes annesini bulur. Emdikten sonrada birlikte yayılmaya başlıyorlar"

"Koyunun hissi var, bütün kuzular annesini tanıyor"

Koyun sürüsüne çobanlık yapan Aydın Asal, koyunların hisleriyle yavrularını bulduğunu belirterek "Koyunların ve kuzuların buluşması hep böyle güzel oluyor. 650 ye yakın anaç koyunumuz var, 700 kuzumuz var. Birbirine bıraktığın zaman annelerini buluyorlar. Biz hiçbir kuzuyu tutup annesine götürmedik. Koyunun hissi var, bütün kuzular annesini tanıyor. Binlerce koyun içerisinde kuzu meleyerek annesini bulur. Yaklaşık 15-20 dakikada bütün kuzular annelerini bulurlar" dedi.

Kuzular yüzlerce koyun arasında tek tek annelerini buldu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu
Kuzular yüzlerce koyun arasında tek tek annelerini buldu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu
Kuzular yüzlerce koyun arasında tek tek annelerini buldu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu
Kuzular yüzlerce koyun arasında tek tek annelerini buldu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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