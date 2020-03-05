Kuzular Firarda: Uzay Parkı Filmi

05.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:50

Sessiz ve sakin Mossingham kasabasının üzerinde, gökyüzünde ortaya çıkan ne olduğu anlaşılamayan garip ışıklar, gizemli bir ziyaretçinin galaksinin ve samanyolunun ötesinden geldiğini haber vermektedir. Ancak yakındaki Mossy Bottom Çiftliği'ndeki muzır koyun Shaun'ın zihninde başka şeyler vardır; yaptığı birçok plan sürekli bıkkın Bitzer tarafından engellenmektedir. Ancak bu şaşkın ve sevimli uzaylı, Mossy Bottom Çiftliği'nin yakınlarına inanılmaz bir güçle düştüğü zaman, koyun Shaun çok geçmeden uzay gücünde bir eğlence ve macera için büyük bir fırsat görür. Koyun Shaun, tehlikeli bir örgüt onu yakalamadan önce bu galaksiler arası ziyaretçiye evin yolunu göstermek için zorlu bir mücadeleye girişecektir. Dünyanın geleceği Shaun ve sürüsünün ellerindedir. Onların başarısız olması dünyadaki her canlının kaderini belirleyecektir. Yaramaz koyun Shaun ve kalabalık sürüsü çok geç olmadan önce Mossy Bottom Çiftliği'ndeki Farmageddon'u engelleyebilecekler midir?

Yönetmen: Will Becher, Richard Phelan

Senaryo: Jon Brown , Mark Burton, Nick Park

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Yapımcı Firma: Aardman Animations

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere, Fransa

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 17.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com