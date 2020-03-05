Kuzular Firarda: Uzay Parkı Filmi
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Sessiz ve sakin Mossingham kasabasının üzerinde, gökyüzünde ortaya çıkan ne olduğu anlaşılamayan garip ışıklar, gizemli bir ziyaretçinin galaksinin ve samanyolunun ötesinden geldiğini haber vermektedir. Ancak yakındaki Mossy Bottom Çiftliği'ndeki muzır koyun Shaun'ın zihninde başka şeyler vardır; yaptığı birçok plan sürekli bıkkın Bitzer tarafından engellenmektedir. Ancak bu şaşkın ve sevimli uzaylı, Mossy Bottom Çiftliği'nin yakınlarına inanılmaz bir güçle düştüğü zaman, koyun Shaun çok geçmeden uzay gücünde bir eğlence ve macera için büyük bir fırsat görür. Koyun Shaun, tehlikeli bir örgüt onu yakalamadan önce bu galaksiler arası ziyaretçiye evin yolunu göstermek için zorlu bir mücadeleye girişecektir. Dünyanın geleceği Shaun ve sürüsünün ellerindedir. Onların başarısız olması dünyadaki her canlının kaderini belirleyecektir. Yaramaz koyun Shaun ve kalabalık sürüsü çok geç olmadan önce Mossy Bottom Çiftliği'ndeki Farmageddon'u engelleyebilecekler midir?
Yönetmen: Will Becher, Richard Phelan
Senaryo: Jon Brown , Mark Burton, Nick Park
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Yapımcı Firma: Aardman Animations
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere, Fransa
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 17.01.2020
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Kaynak: InterSinema.com