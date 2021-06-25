Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Funda Arar kimdir? Funda Arar kaç yaşında?

Star ekranlarının sevilen müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk olan Funda Arar araştırılıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Funda Arar kimdir, kaç yaşında? Funda Arar nereli, mesleği nedir? Funda Arar hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Funda Arar Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk oluyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk olan Funda Arar merak edildi. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Funda Arar kimdir, kaç yaşında? Funda Arar nereli, mesleği nedir? Funda Arar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK FUNDA ARAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Nisan 1975

Kaç yaşında: 46 yaşında

Nereli: Ankara

Funda Arar (d. 8 Nisan 1975, Ankara), Türk pop müzik şarkıcısı. Bugüne kadar bir Altın Kelebek Ödülü ve bir Türkiye Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanılmıştır.

İlk öğrenimini Ankara Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğrenimini Muğla ve Adapazarı'nda tamamlayan Funda Arar, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Eğitiminin ardından iki yıl boyunca müzik öğretmenliği ve sahne çalışması yaptı.

Yaklaşık bir buçuk yıl ilk albümü için çalışmalarını sürdüren Funda Arar'ın Sevgilerde albümü TMC etiketiyle 11 Şubat 2000'de yayınlandı. Albümde ağırlıklı olarak müzisyen Yücel Arzen ile çalışan sanatçı çıkış şarkısı olarak Necip Fazıl Kısakürek'in şiiri "Kaldırımlar" seçilmiş, aynı şarkıya Hakan Yonat yönetmenliğinde müzik klibi çekilmiştir. Aynı albümde bestelenen şiirlerden olan Kaldırımların yanı sıra Behçet Necatigil'den "Sevgilerde", Gülsüm Cengiz'den "Yağmur" ve Şeyda Kılınç'tan ise "Ay Doğmadan Gel" şiirleri de yer almaktadır. Daha sonra sırasıyla "Aysel" ve sözü ile bestesi Yücel Arzen'e ait olan "Sonu Yok Bu Aşkın" adlı şarkılar kliplendirilmiştir. Yine aynı yıl Funda Arar dönemin popüler dizilerinden olan Ruhsar'da konuk oyuncu olarak rol almıştır. Dizide Sevgilerde albümünden "Ah Oğlan" adlı şarkı ön plana çıkarılmıştır.

İlk albümünün ardından Funda Arar, çalıştığı müzik şirketi TMC'nin diğer bir sanatçısı olan Kıraç ile 14 Şubat 2001 yılında Sevgiliye adında bir düet albümü çıkarmışlardır. Albüme adını veren şarkıda düet yapan iki sanatçı, bu şarkıyı da kliplendirmişlerdir. Albümde Funda Arar tarafından solo olarak yorumlanan söz ile müziği kendisine ait "Seni Düşünürüm" şarkısı da daha sonra kliplenmiştir. Sanatçı 2002 yılında ise Magazin Gazetecileri Derneği'nden Kıraç ile birlikte yaptığı Sevgiliye albümü ile "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.

2004 yılından bu yana Febyo Taşel ile evlidir. Evlilik günü için 28 Haziran ve 29 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılan 2004 İstanbul zirvesini seçtiğini belirten Arar, "Farklı bir tarihte evlenmeyi düşünüyorduk ama fazla duyulmasın diye bugünü seçtik" demiştir. Arar, bir röportajında eşi Taşel için, "O benim ne istediğimi çok iyi biliyor, ben de onun ne beklediğini biliyorum. Ama biz çalışırken aramızda sevgili ya da karı-koca ilişkisi olmuyor" demiştir. 9 Temmuz'da Aras adını verdiği bir oğlu olmuştur.