Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2. Bölüm fragmanı izle! 23 Nisan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

Star Tv ekranlarında yeni bir program başlıyor: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2. Bölüm fragmanı izle! 23 Nisan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

Star Tv ekranlarında yeni bir program başlıyor: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor… Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor. 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', çok özel konukları ve unutulmaz bölümleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2. Bölüm fragmanı izle! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? İşte detaylar haberimizde…

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK 23 NİSAN KONUKLARI KİMLER?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın programına Özlem Özdil, Erdal Erzincanve Mercan Erzincan çifti, Türkü Akbayramkatılacak.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor… Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor. 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', çok özel konukları ve unutulmaz bölümleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek…

Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', özlediğiniz yorumuyla yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünde yeniden taht kuracak…

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!