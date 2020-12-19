Kuzey Yıldızı yeni bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı son bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu, fragmanı yayınlandı mı?

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Kuzeyle Yıldız, vuslat anına emin ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Devamında yaşananlar ise heyecanlı anar yaşatacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 43. Bölümünde; binbir güçlükle kavuşan aşıklarımız, cicim aylarını yaşamaktadır. Ama hayatları, ikisinin de hayal ettiğinden çok başkadır. Daha birkaç gün olmasına rağmen hiç tahmin etmedikleri sorunlar patlak verir. Bu zamana kadar hep dışarıdaki engellerle mücadele eden, aşklarını hep başkalarına karşı savunan aşıklarımız bu kez kendi içlerinde patlak veren sorunlarla uğraşırlar. Yıldız, bu durumdan dolayı kendini çok suçlar. Yirmi yıldır hayalini kurduğu hayatın tam da ortasındadır ama yine de bir şeyler, mutlu olmasına engel olmaktadır. Kuzey, bunu aşmak için elinden geleni yapar. Yıldız'ın bir dediğini iki etmez ama Yıldız ikna olacak gibi değildir. Kuzey, aşklarının bir meyvesi olması için yanıp tutuşurken Yıldız, bundan delicesine kaçar. Duruma Nahide el atsa da bu, kolay kolay aşılacak bir engele benzememektedir. İki inatçı aşığımızın yine inatları çarpışmaktadır. Kimin kazanacağına, en inatçı olan karar verecektir

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 42. Bölümünde; Yıldız'ın yirmi yıllık rüyası gerçek olmuş, sonunda Kuzey'ine kavuşmuştur. Ama Kuzey de Yıldız da hala bunun gerçek olduğuna inanmamaktadır. Mutlaka bir şey olacak ve ayrılacaklardır. Ama öyle olmaz. Artık Kuzey'le Yıldız'ı hiçbir şey ayıramayacaktır. Verilecek tüm sınavlar verilmiş, ödenecek tüm bedeller ödenmiştir. Bundan sonrası şimdilik mutlu bir aşk masalıdır. Aşıklarımız için zaman durmuşken diğerleri hayatlarına devam etmektedir. Sefer, kısa yoldan köşeyi dönmenin bir yolunu bulmuştur. Ama bu yol oldukça korkunç, tehlikeli ve gizemli bir yoldur. Bu yola, yirmi yıllık pampasıyla, can dostuyla çıkmak istese de Kuzey şu an başkasını görecek halde değildir, göğünde parlayan tek yıldızın etkisi altındadır.

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