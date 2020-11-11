Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı 39. bölüm 2. fragman | Kuzey Yıldızı son fragman izle! Kuzey Yıldızı son bölüm full izle!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümü ile ekrana geliyor. 38. bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izleme linki!

Kuzey ve Yıldız, peşlerindeki tehlikenin ne denli büyük olduğunu görmüştür. Kuzey, fırsattan istifade Yıldız'ın çok yakın koruması olacaktır. Devamında yaşananlar ise heyecanlı anar yaşatacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır. Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştır ve büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir.

Kuzey ve Yıldız'ın aralarındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünmektedir. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır. Kuzey ve Yıldız, artık sadece aşklarını ve geleceklerini düşünmelilerdir. Bir yandan hazırlıklara başlarken bir yandan bu büyünün bozulmasından delicesine korkmaktadırlar. Nitekim korktukları başlarına gelir. Yirmi yıllık aşkın, yirmi yıllık engeli Yaşar, kendini gösterir.

Kuzey'in aşkını, kendi yöntemleriyle sınayacaktır. Kuzey, kendine fazlasıyla güvense de sınavlar çok zor ve tehlikelidir. Kuzey, bir Yıldız'a dokunabilmek için uçmayı göze alabilecek midir? Buna cesaret etse bile sonunda Yıldız'a dokunmayı başarabilecek midir? Yoksa…

KUZEY YILDIZI HANGİ GÜN?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümleri ile her Cumartesi akşamı Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

KUZEY YILDIZI SON FRAGMAN İZLE