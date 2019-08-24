Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin ilk fragmanı yayımlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları

24.08.2019 09:58

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi Show TV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek dizinin ilk tanıtım fragmanı yayımlandı. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu ne, ne zaman? Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncu kadrosu…

ÇEKİMLER ORDU'DA BAŞLADI

Show TV'de yayınlanmaya başlayacak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin, yapımcılığını Süreç Film üstlendi, yönetmen koltuğunda ise Ersoy Güler oturuyor. Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci bulunan dizinin oyuncu kadrosu da netleşti. Çekimleri Temmuz ayının sonunda Ordu'da başlayan dizi, bir aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciye sunacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU

Dizide, Kuzey ile Yıldız oldukça inatçıdır ve Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sever. Aileler de ezelden beri dost olunca Kuzey'le Yıldız'a söz yüzüğü takılır. Kuzey, üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise, Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından dışlanır. Yıldız, Kuzey'in ona yaptıkları karşısında kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenir, üç çocuk sahibi olur ama Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşayarak, terk edilir. Kayıplar yaşayan Kuzey üç kızıyla birlikte memlekete dönmeye karar verir. Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminliyken bu hikayenin sonunun nereye varacağı ise merak konusu olacak cinsten.

OYUNCU KADROSU

Karadeniz'in görülmeye değer şehirlerinden Ordu'da geçen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.