Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta "Gökçe" karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Diğer oyuncuların koronavirüs test sonuçları negatif çıkarken, yapım şirketi buna rağmen çekimlere bir hafta ara verdi.

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide koronavirüse yakalanan oyuncunun Nilsu Berfin Aktaş olduğu öğrenildi. Gökçe Mollaoğlu karakteri ile seyirci karşısına çıkan Aktaş'ın tedavisine devam edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇEKİMLERE 1 HAFTA ARA VERİLDİ

Öte yandan diğer oyuncuların da koronavirüs testinden geçirildiği ancak başka kimsede virüse rastlanmadığı öğrenildi. Yapım şirketinin diğer oyuncularda virüs çıkmamasına rağmen çekimlere 1 hafta ara verdiği ve yeni bölümlerin çekilmesine kısa süre içerisinde başlanacağı belirtildi.